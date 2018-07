Zo beleefde de wereld Brazilië-België: “Countervoetbal op zijn allerbest”

België is door naar de halve finales na een absolute nagelbijter van een wedstrijd op vrijdag. De Rode Duivels schakelden Brazilië uit met 1-2, en media van over de hele wereld volgden de wedstrijd op de voet.

14’

GOOOOOOOOOOOLLLLLLL DE BÉLGICA GOOOOOLLLLL DE FERNANDINHO EN PROPIA PORTERÍA (Marca)

GOOOOOOOAAAAAAAAALLLLL VAN BELGIE GOOOOOAAAAAALLLL VAN FERNANDINHO IN EIGEN DOEL

GOL! Brasile vs BELGIO 0-1! Autorete di Fernandinho, che devia nella propria porta un cross da calcio d’angolo. Sfortunato il Brasile in questa occasione! (la Gazzetta dello Sport)

GOAL! Brazilië vs BELGIE 0-1! Eigen doelpunt van Fernandinho, die een hoekschop in zijn eigen doel afbuigt. Pech van Brazilië bij deze gelegenheid!

GOAL! Brazil 0-1 Belgium (Fernandinho og 13) Hazard’s corner is whipped to the near post, and flies into the Brazilian net off Fernandinho’s right arm. That was a complete defensive shambles! There wasn’t anyone in red near him. This is going to be some game, you sense. (The Guardian)

GOAL! Brazilië 0-1 België (Fernandinho eigen doelpunt 13) De hoekschop van Hazard werd naar de dichtstbijzijnde paal gekruld en vliegt in het Braziliaanse net van de rechterarm van Fernandinho. Dat was een verdedigende rotzooi! Er was niemand in zijn buurt. Dit gaat een interessante wedstrijd worden, dat voel je.

But de Fernandinho (CSC) ! Sur le corner frappé à gauche par Nacer Chadli, Vincent Kompany effleure le ballon de la tête au premier poteau et surprend Fernandinho, qui trompe son gardien de près avec l’épaule droite. (L’Equipe)

Doelpunt van Fernandinho (eigen doelpunt)! Op de hoekschop die Nacer Chadli naar links trapte kreeg Vincent Kompany de bal op het hoofd van de speler aan de eerste paal en verraste Fernandinho, die zijn eigen doelman verraste van bij de rechtse paal.

31’

Goal België! België slaat weer toe! De Bruyne rondt een counter genadeloos af. De Rode Duivels leiden met 2-0 tegen de Goddelijke Kanaries. (NOS)

Wow. Breakaway football at its absolute finest. Brilliant from Lukaku. Stunning from De Bruyne. — Gary Lineker (@GaryLineker) 6 juli 2018

“Wow. Countervoetbal op zijn allerbest. Briljant van Lukaku. Prachtig van De Bruyne.” (Gary Lineker)

Romelu Lukaku recebe na intermediária, ele carrega e abre na direita para De Bruyne, que domina e chuta firme no canto esquerdo, sem chances de defesa para Alisson! (Lance, Braziliaans sportmedium)

Romelu Lukaku neemt aan op het middenveld, legt aan en opent naar rechts voor De Bruyne, die domineert en een sterk schot loste naar de linkerhoek, Alisson had geen enkele kans!

38’

Che parata di Courtois! Tiro a giro da fuori area di Coutinho, il portiere belga si allunga e devia in angolo! (la Gazzetta dello Sport)

Wat een save van Courtois! Schot op doel door Coutinho van buiten het strafschopgebied, de Belgische doelman strekt zich uit en buigt het schot af!

76’

GOAL - Brazil 1-2 Belgium Renato Augusto. Hello, HELLO! What a substitution by Tite. Renato Augusto has only been on the field a matter of minutes and he rises highest to flick in a header from Philippe Coutinho’s delightful cross with the outside of his foot. Game very much on now. (BBC)

GOAL - Brazilië 1-2 België Renato Augusto. Hallo, HALLO! Wat een wissel door Tite. Renato Augusto is nog maar enkele minuten op het veld en hij springt het hoogst om een kopbal in doel te koppen op Philippe Coutinho’s fantastische voorzet met buitenkant voet. De wedstrijd breekt nu helemaal los.

94’

GREAT SAVE! Brazil 1-2 Belgium. WHAT A SAVE! Neymar tries a curler from the edge of the box, but the big frame on Thibaut Courtois dives high to his left to tip the ball away. That was heading for the top corner. (BBC)

Zeer goede save! Brazilië 1-2 België. WAT EEN SAVE! Neymar probeert een krul van de rand van het strafschopgebied, maar Thibaut Courtois duikt hoog naar links en tikt de bal weg. Dat schot ging naar de bovenhoek.

95’

FIM DE JOGO! Bélgica vence o Brasil por 2 a 1 e avança as semi-finais da Copa do Mundo! (Lance)

EINDE VAN DE WEDSTRIJD! België wint van Brazilië met 2 tegen 1 en gaat door naar de halve finales van het WK!