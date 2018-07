Schitterende overwinning tegen Brazilië: Vlamingen gaan volledig uit hun dak

De Rode Duivels stoten na een fantastische zege tegen Brazilië door naar de halve finale van het Wereldkampioenschap voetbal. Zo wat heel Vlaanderen was aan een groot of klein scherm gekluisterd om de spannende match te volgen. Toen het verlossende fluitsignaal viel, barstte in alle uithoeken van het land gejuich en feestgedruis los. Van Vlaams-Brabant tot in West-Vlaanderen, op festivals, braderijen, cafés en huiskamers, de talloze feestjes zullen - en met goede reden - ongetwijfeld nog tot diep in de nacht duren.