Duivels nu al zeker van huldiging op Brusselse Grote Markt

Of ze nu wereldkampioen worden of niet: de Rode Duivels zijn nu al zeker van een huldiging op de Grote Markt in Brussel. Na hun terugkeer over een dikke week zijn ze door Alain Courtois (MR), de Brusselse schepen van Sport, uitgenodigd in het stadhuis van de hoofdstad. Net zoals de Duivels die op het WK 1986 vierde werden in Mexico, want de huidige generatie doet minstens even goed.