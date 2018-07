Familie matig tevreden na veroordeling roofmoord: “Het is geen gerechtigheid, het brengt Lisette niet terug”

Hasselt - De Hasseltse strafrechter heeft vrijdag de internering bevolen voor Lahcen M. (48). De Houthalenaar is veroordeeld voor de roofmoord op thuisverzorgster Lisette Meerten (54) en nog een 20-tal andere feiten waaronder moordpoging, diefstallen met geweld, slagen en verboden wapendracht. “Goed dat ze hem interneren. Dan kan dit niet meer gebeuren. Maar gerechtigheid is het niet,” zegt weduwnaar Jaak Dirkx.

Lahcen M. trok op 11 februari 2016 een spoor van vernieling in Heusden-Zolder nadat hij met een brandblusser het raam van het Sint-Franciscusziekenhuis had ingegooid om te ontsnappen. In totaal maakte ...