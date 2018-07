REACTIES. Martinez looft spelers, Rode Duivels loven tactisch plan en dromen van finale: “Dit moeten we koesteren”

Wat een triomf… De Rode Duivels hebben zich dankzij een historische 1-2-overwinning tegen Brazilië geplaatst voor de halve finales van het WK. Na afloop genoot iedereen van het moment, de bondscoach voorop.

“We hebben deze wedstrijd niet op basis van tactiek gewonnen”, minimaliseerde Roberto Martinez zijn aandeel in de zege meteen door. “Wel hoe we die tactiek uitvoerden. Hoe de spelers dat gedaan hebben, was echt geweldig. Ze toonden zoveel desire, zoveel wil om het goed te doen. Ze hebben het gebracht op het moment dat ze het moesten brengen, ik kan niet gelukkiger zijn.”

De Belgen zitten nu bij de beste vier van de wereld, dus vond Martinez het tijd voor een oproep. “Deze generatie voetbalfans moet hier van genieten”, klonk het. “Dit is zo speciaal. Brazilië verslaan in de knock-outfase, zo’n moment moet iedereen koesteren. Iedereen moet blij zijn.”

En iedereen moet ook achter één man achter de ploeg staan in de halve finales. Daarin wacht na Brazilië nog een andere WK-favoriet: Frankrijk. “Wat er vandaag gebeurd is, was ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Maar laten we ook zorgen dat we allemaal samen goed kunnen zijn in die halve finale.” Spelers en supporters. Tous Ensemble klonk nooit luider.

LEES OOK: Een match om nooit te vergeten: dit zijn onze punten na België-Brazilië, en ze liggen verduiveld hoog

Vertonghen: “We hebben ons leven gegeven”

Jan Vertonghen maakte een foutje tegen Japan, maar tegen Brazilië hield hij Willian helemaal uit de match. “De Gouden Generatie: we horen het niet graag, maar we hadden deze match wel nodig”, gaf Vertonghen toe. “Dit was een heel andere wedstrijd dan vier jaar geleden tegen Argentinië of twee jaar geleden tegen Wales - al was ik daar toen niet bij. We wentelden ons niet in de rol van underdog. We geloofden er veel meer in en stonden ook volledig achter het tactische plan. Nochtans hadden we dat nooit eerder gebruikt en was er ook niet veel tijd om erop te trainen. Even op training en tussen de trainingen door hadden we een paar meetings, maar iedereen stond erachter en geloofde erin.”

“Oké, we kwamen fel onder druk, maar we gaven ons leven en telkens zat er een been of een voet tussen. En de VAR was ook eens in ons voordeel. We mogen nu wel een beetje genieten. Vandaag en morgen en dan focus op Frankrijk.”

LEES OOK: Zo beleefde de wereld Brazilië-België: “Countervoetbal op zijn allerbest”

Courtois: “Maar één weg naar de finale”

De Goddelijke Kanaries konden ernaar fluiten. In de blessuretijd redde Thibaut Courtois een ultieme poging van Neymar met een supersave. “Er is maar één weg naar de finale”, aldus Courtois. “We hebben geweldig gespeeld. Zeker in de eerste helft. We verdedigden goed, het stond goed en we buitten de tegenaanval uit. Na de rust kregen we het moeilijker en dan zag je dat Brazilië ook heel goed kan aanvallen. Maar we bleven ervoor gaan tot op het einde.”

De Bruyne: “Tactisch plan werkte uitstekend”

Bij Marc Wilmots was er zelden sprake van een tactisch plan, gisteren loofden de Duivels het uitgekiende plannetje van Roberto Martinez. Kevin De Bruyne stond hoger en scoorde de 2-0, Romelu Lukaku moest de rechterflank afdekken… De puzzel paste.

“Dit was een eerste grote test voor ons”, aldus De Bruyne. “Je weet dat Brazilië altijd kansen zal creëren, maar onze formatie was goed. We namen het risico om twee mensen constant hoog te houden, maar zo plaatsten we hen onder druk. Na de rust deed Brazilië goeie wissels en kregen we het moeilijker, maar ook dan versierden we kansen. Bovendien zorgden de acht jongens achteraan ervoor dat de drie vooraan het verschil konden maken. Wij proberen altijd een tactisch plan uit te voeren dat we vooraf hebben uitgewerkt. Dat is niet altijd evident, maar als iedereen er alles aan doet om te winnen, dan kan het. Nog twee matchen te gaan.”

LEES OOK: Onze chef voetbal juicht en jubelt: “Supermannen (en het is nog niet gedaan)”

Meunier: “Wie Brazilië klopt, kan finale halen”

Thomas Meunier pakte geel na een overtreding op Neymar en is helaas geschorst voor de halve finale tegen Frankrijk. Gisteren wilde hij daar nog niet aan denken. “De Gouden Generatie staat er als ze er moet staan. Dit is prachtig voor de ploeg, voor de fans en voor het land. We spreken niet meer over 1986 maar over nu. Als je Brazilië kunt kloppen, dan kun je ook de finale halen. Al wordt Frankrijk ook heel moeilijk.”

Mevrouw Kompany: “Ik heb geen stem meer, zo hard heb ik gevierd”

Een uitgelaten Carla Kompany aan de microfoon bij Sporza na de wedstrijd. “Ik weet niet wat zeggen, ik ben overdonderd”, vertelde mevrouw Kompany. “Ik heb ook gewoon geen stem meer van al het vieren, van al het feesten. Toen ik op het vliegtuig zat op weg naar hier had ik een voorgevoel dat de halve finale Frankrijk – België zou worden. Frankrijk won en toen wij. Ik had er altijd wel wat hoop en vertrouwen in.” Haar man zag ze na de overwinning nog niet. “We hebben gewuifd vanuit de tribunes, maar ik denk niet dat hij ons gezien heeft. Niet erg, we gaan nu door tot de finale, tot we die beker in de lucht steken.

Vader Hazard: