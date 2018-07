De doelman die ‘de hand van God’ slikte: “Maradona zal altijd een bedrieger zijn”

Monumentaler dan onze klapstoelgast vandaag wordt het niet. Peter Shilton stond van 1970 tot 1990 in doel bij ‘The Three Lions’ en is nog tot in lengten van jaren Engels recordinternational. Hij heeft het wereldrecord wedstrijden met inzet (1.378) en de meeste clean sheets op een WK (10). Maar toch herinnert iedereen zich hem voor dat ene onwaarschijnlijke moment in Mexico City: de dag dat God eigenhandig Argentinië naar de halve finale tegen België bracht.