INTERVIEW. Club Brugge-trainer Ivan Leko noemt Anderlecht en Standard grootste titelfavorieten

Coach Ivan Leko ziet in elke nieuwkomer bij kampioen Club een mogelijke titularis. “Er is veel kwaliteit bijgekomen.” En hij is niet bang dat de titelhonger minder is geworden. “Ik heb op dag 1 gezegd dat ik het niet meer wil horen: vorig jaar kampioen.” Voor hem zijn Anderlecht en Standard grotere titelkandidaten. “Hún versterkingen zijn voor onmiddellijk succes.” Een eerste balans met drie bevindingen.