Van bal op de paal naar save voor de eeuwigheid: Courtois speelde een historische partij tegen Brazilië

Kevin De Bruyne werd dan wel verkozen tot Man van de Match na de WK-triomf van de Rode Duivels tegen Brazilië, Thibaut Courtois was uiteindelijk misschien wel dé sleutelspeler voor de Belgen. Hij redde de ene Braziliaanse poging na de andere, met een wereldsave in de extra tijd als orgelpunt. Een overzicht van zijn topmatch!

Negen reddingen moest Courtois uit zijn zwarte handschoenen schudden tegen de Goddelijke Kanaries. Enkel Guillermo Ochoa tegen Duitsland en Igor Akinfeev tegen Spanje deden dit toernooi evengoed. Een historische prestatie dus van onze nationale doelman, die pas in het slot geklopt werd door een kopbal van Renato Augusto. Ondanks 26 Braziliaanse doelpogingen, waarvan 17 in de tweede helft.

De Rode Duivels scoorden twee doelpunten met amper drie schoten binnen het kader van Alisson Becker. Opmerkelijk genoeg de man die Chelsea zou willen als vervanger van Courtois. Een plan dat de Blues misschien zullen herbekijken na de prestatie van onze landgenoot. Een overzicht!

7’: Een bal waar Courtois niet bij kon. Thiago Silva devieerde een corner via de dij tegen de paal. Courtois kon enkel maar kijken en hopen. Silva bleef op zijn knie zitten, Courtois was er als de kippen bij en raapte de bal op. Alertheid vanaf de start!

15’ De Braziliaanse druk was enorm na de 0-1. Marcelo pakte uit met een eerste van zijn vele gevaarlijke voorzetten, maar Courtois duwde de bal weg voor een Braziliaan er een zijn voet tegen kon zetten.

18’ De troepen van Neymar kwamen nog eens dreigen via Coutinho: zijn schot was hard, maar ging recht op Courtois af. Onze nationale doelman kwam dus niet in de problemen.

25’ Courtois moest een afstandsschot van de immer dreigende Marcelo wegboksen.

37’ Na de 0-2 van De Bruyne nam de Braziliaanse druk alleen maar toe. Toen al werd duidelijk dat Courtois een dijk van een wedstrijd aan het keepen was. Hij ranselde een krul van Coutinho uit zijn doel.

54’ Courtois moest redding brengen op een schot van Paulinho. Ondertussen verdedigden de Belgen de dubbele voorsprong met man en macht. Het is nagelbijten...

62’ Het ging heen en weer. Courtois moest een schot van Douglas Costa redden.

71’ Douglas Costa probeerde het dan maar met een zwak afstandsschot. Courtois redde makkelijk.

75’ Courtois geklopt. Een voorzet van Coutinho werd door de pas ingevallen Augusto onhoudbaar in de hoek gekopt.

93’ Dé redding van het WK. Courtois haalt een prachtige plaatsbal van Neymar van net onder de dwarsligger vandaan en voorkomt zo de gelijkmaker. Hij schreeuwt het uit van adrenaline!

