Primark verkoopt hoofddoeken maar verbiedt ze voor eigen personeel

Antwerpen -

De nieuwe reclamebanner van Primark doet wenkbrauwen fronsen op sociale media. Die stond de voorbije dagen in de flagshipstore op de Antwerpse Meir met een model dat de hoofddoeken van de Ierse kledingketen aanprijst, maar de verkoopsters in de winkel zelf mogen er geen dragen. “Je kan niet zeggen: we staan voor diversiteit als het om centen gaat, maar we willen er niet van weten als je bij ons komt solliciteren”, zegt etnomarketeer Rachid Lamrabat.