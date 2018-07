Krijgt ook Westerlo buitenlandse overnemer?

Westerlo is vrijdagochtend in allerijl op stage vertrokken naar Turkije. Op het eerste gezicht geen opmerkelijk nieuws. De afzondering kadert echter in een veel groter project: de overname van de club. Na de opgeblazen deal met Soudal en afgesprongen gesprekken met Chinese investeerders, trad de voorbije maanden een groep Turkse investeerders rond de 45-jarige zakenman Olgun Aydin nadrukkelijk op de voorgrond. Eind mei contacteerden we Aydin al, om hem de geruchten voor te leggen. “Dat klopt”, bevestigde Aydin. “Ik ben zelf ook al in Westerlo geweest, maar momenteel kan ik er zelf nog niet dieper op ingaan.” Onlangs bevestigde ook Herman Wijnants dat Aydin het voorbije seizoen meermaals een wedstrijd van Westerlo heeft bijgewoond. De de in allerijl ingelegde stage wordt door de Turkse zakenman gelinkt aan een mogelijke investering in de Kempense club. In Westerlo bevestigen noch ontkennen ze een nakende overname door Turkse investeerders.