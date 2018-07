Rode Duivels slaan de wereld met verstomming: “Cannigia. Zidane. De Bruyne.”

De Rode Duivels zorgden niet alleen in België voor euforie, ook in de rest van de wereld werd met groeiend enthousiasme gekeken naar de “Gouden Generatie die eindelijk volwassen werd”. Behalve in Brazilië zelf, natuurlijk...

Globo: “Cannigia. Zidane. De Bruyne.”

Het Braziliaanse Globo heeft het over hoe “een gefrustreerde Seleção ondanks Braziliaanse druk in de tweede helft gefrustreerd terug thuis moet”, maar strooit ook met lof naar een Belgisch trio: “Uitschakelingen dragen het gezicht van een legende. Caniggia in 1990. Zidane in 1998 en 2006. De 7-1 in 2014. 2018 draagt de stempel van een trio: De Bruyne, Hazard en Lukaku. Zij vernietigden Brazilië in de eerste helft.”

Een droge titel (“België schakelt Brazilië uit”), maar een beeld waar de wanhoop uit spreekt bij Globo Foto: Globo

Voor de eigen ploeg zijn de Brazilianen een stuk harder: “De nederlaag was een pijnlijke les: niemand is onverslaanbaar. Fernandinho (in de laatste wedstrijd) en Paulinho en Gabriel Jesus (tijdens het hele WK) brachten het spelidee van Tite in gevaar. Terwijl de Belgen dat net wel hadden: drie sterren waardoor alles werkte.” En ook Neymar krijgt een veeg uit de pan: “Hij kon zijn opwaartse curve tegen België niet voortzetten. Hij verloor ballen, nam verkeerde beslissingen, en maakte het verschil niet. Zelfs niet tegen een team dat hem de ruimte gaf om te spelen.”

The Rio Times: “Monsterlijke Hazard, Lukaku en De Bruyne stralen”

Ook bij de Rio Times is er lof voor De Bruyne, Hazard en Lukaku, maar zij benadrukken ook de sterke prestatie van Thibaut Courtois: “Hij deed drie goede saves in de eerste helft, en haalde een mogelijk beslissende trap van Neymar in de laatste minuten van de wedstrijd uit doel.” Net als De Bruyne (“Niet toevallig blonk hij afgelopen seizoen uit bij Manchester City”) krijgt hij 9 op 10 van de krant.

Enkel Eden Hazard deed met 9,5 beter. De beoordeling van de prestatie van onze kapitein is dan ook lyrisch: “Spectaculair. Hij bracht de Brazilianen uit balans met grote vaardigheid, tactisch bewustzijn en vooral individuele bewegingen op de belangrijkste momenten. Niemand kon hem stoppen. Miste alleen een doelpunt om 10 te krijgen.”

Romelu Lukaku (8,5) krijgt de bijnaam “De Tank”, al maakt de krant de bedenking “dat de Braziliaanse verdediging een handje hielp door hem niet met fouten af te stoppen. Alderweireld (“Slaagde erin om de bewegingen van Neymar af te stoppen”), Kompany (“Gaf Gabriel Jesus geen ruimte”, en “was in de tweede helft een muur voor het Belgische doel”) en Fellaini (“Misschien geen geweldige voetballer, maar speelde een sleutelrol in het afstoppen van de Braziliaanse aanvallen”) kregen een 8, en bij Vertongen, Meunier en Witsel (allen een 7,5) wordt vooral hun defensieve input geloofd. Nacer Chadli krijgt met een doordeweekse 7 de minste punten.

Argentijnse spot: “Nummer zes zal moeten wachten” Foto: Diario Olé

Argentijnen pesten Brazilianen: “Nummer zes zal moeten wachten”

De Argentijnse sportkrant Diario Olé heeft het over “een indrukwekkende overwinning van de Europeanen”, maar kan het niet laten om de grote Zuid-Amerikaanse rivaal te pesten met de titel “Nummer zes zal moeten wachten”: “Wat wil je dat we zeggen? We zullen niet verdrietig worden omdat Brazilië geëlimineerd werd. Het is ons ook al overkomen. Wel, Brazilië: vertel ons hoe het voelt.”

Bij Clarín wordt de spotlight vooral op Neymar gezet. Met de titel “Ney, el simulador” is de toon meteen gezet: “Neymar was een schaduw van zichzelf, net toen Brazilië hem het meest nodig had. De Braziliaanse ster liet zichzelf meer vallen dan hij schoten afvuurde, en ontsnapte zelfs aan een gele kaart toen hij de scheidsrechter probeerde te misleiden.”

BBC: “Gouden generatie wordt eindelijk volwassen”

De Britse openbare omroep BBC zag na de wedstrijd “onmetelijke vreugde” in de Kazan Arena: “Chadli poseerde voor selfies en gaf zijn shirt aan een fan, terwijl het team Martinez op het veld bleef om de sfeer lang na het laatste fluitsignaal te kunnen proeven. Dit België toont een weerbaarheid die het vier jaar geleden niet had. Acht van de basiself tegen Brazilië stonden ook toen aan de aftrap, maar ditmaal was er geen ontgoocheling. De Rode Duivels schakelden genadeloos het meest succesvolle land in de WK-geschiedenis uit.”

Foto: BBC

En het hoeft nog niet gedaan te zijn, weet ook de BBC: “Dit team vol Premier League-winnaars straalt energie en geloof uit, en velen vragen zich af of deze ploeg met dertigers eindelijk zijn belofte gaat inlossen. Er was nog wat geluk gemeend met de eerste goal, maar de tweede was een pareltje. Romelu Lukaku scoorde dit WK al vier keer, maar vooral zijn actie die zou leiden tot de 2-0 van De Bruyne was een lust voor het oog.”

De man van de match was volgens de Britten echter Thibaut Courtois: “Brazilië vuurde ongelooflijk maar waar 27 schoten af, en had zich misschien zelfs kunnen plaatsen voor de halve finale, ware er niet die verbazingwekkend sterke prestatie van Courtois. De Belgische doelman liet een reeks uitmuntende reddingen noteren. Zijn save met de vingertoppen bij een schot van Neymar in de extra tijd was magnifiek.”

“Neymar ligt eruit, maar… onthoudt de ref hier Brazilië een penalty?” Foto: Bild

Bild: “Eerst liegt hij, dan vliegt hij”

Tabloid Bild gaat vrij lichtjes over de Belgische prestatie, al worden de Rode Duivels door de Duitsers wel van “een geheime favoriet” tot “de meest opwindende kandidaat voor de wereldtitel” gebombardeerd. De meeste aandacht besteden ze onder de titel “Onthoudt de scheidsrechter Brazilië hier een penalty?” echter aan de fase waarbij Vincent Kompany de Braziliaanse spits Gabriel Jesus in het strafschopgebied ten val brengt. Al lag dat volgens de Duitsers misschien wel aan een goddelijke interventie, want met de woorden “eerst liegt hij, dan vliegt hij!” brengen ze ook de belachelijke schwalbe van Neymar net na de rust in herinnering.

“België maakt Brazilië aan het huilen” Foto: AS

AS: "De Braziliaanse lammetjes tegen de Belgische wolven”

“Een wedstrijd die nog jaren in de herinnering zal voortleven. Jammer dat er geen verlengingen waren, want zo misten de fans (behalve de Belgen natuurlijk) een half uur extra sensationeel voetbal”, zag het Spaanse AS een zenuwslopende wedstrijd. “In de eerste helft gaf Roberto Martinez zijn Braziliaanse collega Tite een lesje in tactiek. In een kwartier had België al meer kansen versierd tegen Brazilië dan het niet alleen in het hele wereldkampioenschap, maar zelfs in de kwalificatie-fase tegen had gekregen. Zonder Casemiro om alles af te sluiten, was de Braziliaanse helft een weide waarop de Belgen als wolven op hun prooi konden springen. Na de rust reageerde de trotse vijfvoudige wereldkampioen, maar het beleg van de Brazilianen liep vast op een gigantische Courtois, die een bijna onoverkomelijke muur was.”

“Efficiënte Duivels” Foto: L’Equipe

L’Equipe: “Titanenwedstrijd van Courtois”

De Franse sportkrant L’Equipe weet dat “underdog” België na de pijnlijke uitschakeling tegen Wales twee jaar geleden “ditmaal wel aan de verwachtingen heeft voldaan door op briljante wijze Brazilië te kloppen”. De meeste lof gaat ook hier naar Thibaut Courtois, die volgens de Fransen “een titanenwedstrijd” speelde: “Na 93 minuten had hij nog steeds de concentratie die nodig was om het schot van Neymar dat onder zijn lat dreigde te belanden te stoppen. Hij leverde een fenomenale partij af met negen cruciale reddingen. Als Kevin De Bruyne door de FIFA tot Man van de Match werd uitgeroepen, verdiende hij het ook om te worden beloond.”

“De Bruyne top, Neymar flop” Foto: Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport: “De Bruyne top, Neymar flop”

In Italië heeft de Gazzetta dello Sport het over “een sensationele uitschakeling” van de Brazilianen “na een eigen doelpunt van Fernandinho en een parel van Kevin De Bruyne. Neymar was slecht en viel enkel op door een duik. Nu zal het WK zeker gewonnen worden door een Europees land, alweer. De Belgen klopten de Brazilianen door een dodelijke eerste helft en een heroïsche tweede helft. Ze hebben nu al veertien keer gescoord met negen verschillende spelers. Het grootste verschil bij de Duivels was de positie van De Bruyne, bevrijd van zijn lagere positie naast Witsel en dodelijk tegen Brazilië. Nog meer door de afwezigheid van Casemiro. Zijn doelpunt was een streep die in voetbalscholen getoond moet worden. In het slot pakte hoogvlieger Courtois uit met een geweldige redding op een knal van Neymar.”

