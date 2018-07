Protest bij de NMBS: als een korte broek niet mag, dan maar een rok

Een mannelijke treinbegeleider heeft donderdag in een rok de kaartjes geknipt. Voor Philippe Vandevorst (45) een vorm van stil protest tegen zijn te warme lange broek. “In treinen zonder airco loopt de temperatuur op tot 35 graden. En dan nog mogen we geen korte broek dragen. Terwijl de dames wel een rok krijgen.” De NMBS is alvast niet van plan de regels te veranderen.

Postbodes hebben er een. Agenten op de fiets dragen ze, net als buschauffeurs. En zelfs treinbestuurders mogen de wind voelen wapperen langs hun knieën. Maar treinbegeleiders moeten hun ­bezwete benen angstvallig bedekt houden. De korte broek is taboe, en dat is al jaren een doorn in het oog van Philippe Vandevorst, al 21 jaar treinbegeleider bij de NMBS. “Vroeger probeerde ik al eens de broek van mijn uniform op te ­rollen. In ben toen op de vingers getikt omdat mijn uniform niet volgens de regels was.” Dus besloot hij het dit jaar wat extremer aan te pakken. Hij leende de luchtige plunje van een vrouwelijke collega: een rok, die dus wel volledig volgens de uniformregels is. “Ik liet me inspireren door een actie van Franse buschauffeurs vorige zomer, omdat ook zij niet in korte broek mogen werken. Zij haalden hun slag thuis.”

Vest en das mogen uit

De kans dat het initiatief van Philippe veel weerklank krijgt, lijkt gering. “We zijn niet van plan het uniform aan te passen”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Omdat volgens hem de zomerbroek van het uniform best licht is. En omdat het een kwestie is van respect tegenover de reiziger. “Een treinbestuurder hoeft daar geen rekening mee te houden omdat die niet in contact komt met de reizigers, maar een ­begeleider wel. Bovendien zijn er al uitzonderingen. Bij 30 graden mag de begeleider bijvoorbeeld zijn vest en das achterwege laten.”

En de rok dan? De reizigers konden het wel smaken. Zijn bazen iets minder. “Ik heb al bericht gekregen dat ze er niet om kunnen lachen. Terwijl ik er met plezier elke dag een zou dragen. Heerlijk fris. Het is toch ook een officieel deel van het uniform?” Toch niet, zegt Crols. Of toch niet voor mannen. “En dat gaan we ook niet veranderen.”