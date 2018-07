Roberto Martinez is al 15 competitieve wedstrijden ongeslagen: je raadt nooit tegen wie hij de laatste keer verloor

De Rode Duivels plaatsten zich vrijdag dankzij een onwaarschijnlijke 1-2-overwinning tegen Brazilië voor de halve finales van het WK. Voor bondscoach Roberto Martinez de 15de opeenvolgende competitieve wedstrijd zonder nederlaag.

De Spanjaard verloor met de Rode Duivels slechts één keer: in een oefeninterland tegen Spanje. Dat was op 1 september 2016 zijn allereerste wedstrijd met België. Sindsdien won hij negentien keer en werd er vijf keer gelijkgespeeld. In competitief verband werd er slechts één keer niet gewonnen, in de WK-kwalificatie tegen Griekenland (1-1) op 25 maart 2017.

Het is daardoor al van 11 mei 2016 geleden dat Martinez nog een wedstrijd met inzet verloor. Toen was hij nog trainer van Everton en was op de laatste speeldag van het Premier League-seizoen. Sunderland was toen met 3-0 te sterk voor de Toffees met Romelu Lukaku en Kevin Mirallas in de basis. Doelpuntenmakers van dienst waren Patrick van Aanholt en Lamine Koné (2x).

De Black Cats spelen intussen in de Engelse derdeklasse, de League One...

LEES OOK: REACTIES. Martinez looft spelers, Rode Duivels loven tactisch plan en dromen van finale: “Dit moeten we koesteren”