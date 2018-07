Ontvoerd varkentje krijgt rust in bakje stro

Charlotte, het “bevrijde” varken uit het slachthuis van Tielt, is volgens de radicale dierenactivisten van 269 Libération Animale in goede gezondheid aangekomen in een Frans vluchthuis. “Ze wordt hier goed geaccepteerd. Al onze gedachten gaan nu uit naar de andere dieren die als slachtoffers zijn achtergelaten in het slachthuis van Tielt”, zeggen de activisten op hun Facebookpagina.

Met de foto wil 269 Libération Animale bewijzen dat het varken niet in erbarmelijke omstandigheden werd ontvoerd uit het West-Vlaamse slachthuis. Op beelden was nochtans te zien dat het dier hardhandig werd meegenomen naar een bestel­wagen. Volgens de zaakvoerder van het slachthuis in Tielt liep het dier daarbij verwondingen op en raakte ze ook enorm gestresseerd. De activisten ontkennen dat en zeggen dat Charlotte over enkele dagen op haar positieve zal zijn en “nog een gelukkig leven zal ­leiden”.

