Verlanglijstjes voor begrotingsgesprekken zijn klaar: extra uitgeven is het nieuwe besparen

Meer dan 400 miljoen euro. Dat is de optel­som van het extra geld dat de partijen vragen bij aanvang van de begrotingsgesprekken volgende week. Veiligheid, Justitie, Asiel en Migratie: ­iedereen wil een deel van de koek. Klein detail: om het begrotingstekort in 2019 onder controle te houden, moet de regering eigenlijk op zoek naar zo’n drie miljard euro.

De begroting is hét buisvak bij uitstek van de regering-Michel. Al tweemaal werd een begrotingsevenwicht uitgesteld. Aanvankelijk was dat gepland voor 2018, de volgende deadline is voor 2020 – wanneer het werk van deze regering erop zit.

Met die doelstelling in het achterhoofd was het de bedoeling om het tekort in 2019 terug te dringen tot 0,6 procent van het bruto binnenlands product, goed voor een inspanning van minstens drie miljard euro.

Dat is al niet vanzelfsprekend in een verkiezingsjaar. Maar het wordt een aartsmoeilijke taak, nu de partijen komen aandraven met verlanglijstjes. In totaal gaat het om meer dan 400 miljoen euro dat ze extra willen uitgeven.

Zo vraagt N-VA zo’n 200 miljoen euro voor veiligheid, defensie, en opvang voor asielzoekers. Maar bij de Vlaams-nationalisten willen ze niet weten van de term ‘verlanglijstje’. “Dit is geen extra geld voor nieuw beleid, maar voor inspanningen die eerder zijn afgesproken”, luidt het. “Bovendien hebben wij met Defensie en Binnenlandse Zaken grote departementen. Deze stemmingmakerij is dus niet aan ons besteed, wij gaan voor goed bestuur.”

Of de doelstelling van een tekort van 0,6 procent dan niet in het gedrang komt? “Een begrotingsevenwicht in 2020 is het belangrijkste”, klinkt het afgemeten.

CD&V wil dan weer 165 miljoen euro extra, waarvan 112 miljoen voor Justitie, een departement dat al jarenlang ondergefinancierd is. “Ik zou heel graag aan het einde van de legislatuur, nadat we jaren bespaard hebben, toch voor de magistratuur en voor het gevangeniswezen een beetje extra geld vragen”, zegt justitieminister Koen Geens.

Warme weken

Met de vraag voor 2 miljoen euro doet Open VLD het rustiger aan, zeker in vergelijking met de Franstalige zusterpartij MR, dat 25 miljoen vraagt. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) kijkt dan ook naar de coalitiepartners, die naar zijn mening niet mogen klagen. “De veiligheidsdepartementen hebben heel veel middelen gekregen de voorbije jaren”, zegt hij.

Het beloven dus nog enkele warme weken te worden voor premier Charles Michel (MR), die zowel een begrotingsakkoord als een arbeidsdeal wil afkloppen tegen 21 juli.