Handelsoorlog van Trump kan elke Belg 1.250 euro per jaar kosten

Vrijdag 6 juli zal de geschiedenisboeken halen als de dag waarop Amerikaans ­president Donald Trump de “grootste handelsoorlog uit de economische geschiedenis” op gang schoot. Het doelwit mag dan al China zijn, ook u zult het ­voelen in uw portemonnee.

Trump heeft de aanval geopend op China. Sinds vrijdag heft de Amerikaanse douane 25 procent taksen op de invoer van meer dan 800 Chinese producten, goed voor een bedrag van 34 miljard dollar. Over een paar weken volgt een tweede salvo, ter waarde van 16 miljard dollar.

Daarmee is de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld nu écht losgebarsten. Want de Chinezen reageerden meteen: “De VS is de grootste handelsoorlog uit de economische geschiedenis begonnen. China kan niet anders dan terugslaan.”

Peking liet weten taksen van 25 procent te heffen op auto’s en landbouwproducten.

Economen houden hun hart vast, want zulke bedragen zijn ongezien. “6 juli is een keerpunt in de handelsoorlog van de VS tegen zijn belangrijkste handelspartners”, zegt Charlotte de Montpellier van ING België. Want China is niet de enige doorn in het oog van Trump. Ook met Europa zit de president op ramkoers.

België bijzonder gevoelig

De invoertaksen op Europees aluminium en staal (ter waarde van 2,8 miljard euro) en de Europese tegensancties op Amerikaanse bourbon, jeans en motoren zijn maar een begin. In augustus beslist het Witte Huis of het ook de Europese import van auto’s extra gaat belasten. En intussen hebben ook de Russen heffingen op Amerikaanse producten afgekondigd als vergelding. Want de Amerikaanse invoertaksen op aluminium en staal kosten de Russische economie naar schatting ruim 537 miljoen dollar. “Als het tot een opbod van protectionisme en een heuse handelsoorlog komt, zal dat de internationale, de Europese en de Belgische economie ondermijnen”, zegt de ING-econoom.

En dat is slecht nieuws voor ons land. “Want onze economie en onze werkgelegenheid zijn bijzonder gevoelig voor de wereldwijde vraag en voor het beleid van onze handelspartners.” Ons land exporteerde vorig jaar voor een slordige 371 miljard euro aan goederen en diensten, en bijna 1,36 miljoen jobs zijn afhankelijk van de export. 150.000 van die jobs houden zelfs direct verband met de uitvoer naar de VS.

“Als ons hetzelfde te wachten staat als de Chinezen, dan verliezen we alleen al aan uitvoer een half procent van ons bbp: dik 2 miljard euro of 190 euro per Belg per jaar”, zegt Charlotte de Montpellier.

Deze week berekende BNP Paribas Fortis dat een handelsoorlog de economie wereldwijd gemiddeld 2,5 procent aan groei kost. Dan loopt de rekening al op tot 957 euro per Belg. De Conseil d’Analyse Economique, die de Franse regering adviseert, spreekt zelfs van een kostenplaatje van 3,3 procent ofte – omgerekend naar ons land – 1.263 euro per Belg per jaar.