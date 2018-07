Enkel nog Europese teams op WK in Rusland en dat is al van 2006 geleden

Nu België Brazilië heeft uitgeschakeld en Frankrijk eerder op vrijdag de maat nam van Uruguay in de eerste kwartfinale, komen de zes overblijvende landen op het WK allemaal uit Europa.

De twee resterende kwartfinales worden zaterdag afgewerkt. Daarin staan Rusland en Kroatië tegenover mekaar en strijden Zweden en Engeland voor een stek in de halve finales.

De laatste keer dat de vier landen in de halve finales van een WK allemaal uit Europa kwamen, dateert al van het WK van 2006 in Duitsland. Toen waren dat Italië, Frankrijk, Duitsland en Portugal. Uiteindelijk zou Italië het in de finale in Berlijn verrassend halen van Frankrijk, na de uitsluiting van Zinédine Zidane.

De Brazilianen werden in hun laatste vier WK’s na hun overwinning in 2002 telkens uitgeschakeld door een Europees team. Deze keer was België te sterk voor de Seleçao, vier jaar geleden in de halve finales Duitsland. In 2010 was het in Zuid-Afrika in de kwartfinales de beurt aan Nederland, in 2006 was Frankrijk te sterk bij de laatste acht. “Ik denk echter niet dat het iets te maken heeft met het feit dat de tegenstanders allemaal uit Europa kwamen”, hield de Braziliaanse bondscoach Tite het daarover kort.