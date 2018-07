Vrachtwagenchauffeur aangehouden voor fataal busongeluk waarbij 16 Canadese ijshockeyspelers omkwamen

In Canada is vrijdag de vrachtwagenchauffeur aangehouden die betrokken was bij het busongeval met een ijshockeyteam in april. Bij het ongeluk kwamen zestien mensen om en raakten dertien mensen gewond.

Begin april kwam het in de omgeving van de stad Tisdale, in de provincie Saskatchewan, tot een botsing tussen een vrachtwagen en een bus met aan boord 29 mensen van het ijshockeyteam Humboldt Broncos, een juniorenploeg met spelers van 16 tot 20 jaar. De chauffeur van de vrachtwagen werd vlak na het incident al even opgepakt, maar al snel weer vrijgelaten.

Nu is de 29-jarige man opnieuw opgepakt en aangehouden. De speurders concludeerden met behulp van een 3D-reconstructie dat hij verantwoordelijk is voor het ongeval. Hij wordt zestien keer “gevaarlijk besturen van een voertuig met de dood tot gevolg” en dertien keer “gevaarlijk besturen van een voertuig met verwondingen tot gevolg” ten laste gelegd.