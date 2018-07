Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Mijn uitblinker in de grootste match in 32 jaar? Thibaut Courtois”

Wat een sensationele voetbalavond is het geworden in Kazan! De Rode Duivels versloegen na een ongelooflijk spannende pot voetbal vijfvoudig wereldkampioen België. Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle glunderde net als de rest van België met de plek in de halve finales. “En het is nog niet gedaan. Ook tegen Frankrijk moeten we proberen snel te scoren.” Op de vraag wie nu zijn uitblinker was, was het antwoord klaar en duidelijk. “Met die save op het schot van Neymar kwalificeren de Duivels zich. Proficiat Thibaut Courtois!”