Zorgt Rusland opnieuw voor sensatie? Onze man ontleedt het tactisch plan van dé WK-verrassing

Ze waren gedoemd om het slechtste organiserende WK-land ooit te worden, maar Rusland verbaasde alles en iedereen en staat in de kwartfinale. In de 1/8ste finale schakelde het bovendien Spanje uit door een achterstand ongedaan te maken. Met de partij tegen Kroatië in het vooruitzicht beginnen de Russen al te dromen van meer. Maar waaraan danken de Russen dit plotse succes? Wat os het geheim van het gastland? Onze man legt het tactische plan van de Russen bloot.