Seksueel ongewenst gedrag in de trein neemt steeds meer toe

Brussel -

Het aantal gevallen van seksueel ongewenst gedrag in de trein en in de stations van de NMBS zit de afgelopen jaren in de lift. Dat moet blijken uit cijfers van federaal minister van Mobiliteit François Bellot, waarover La Libre Belgique en La Dernière Heure zaterdag schrijven. In 2016 waren er bij het security operations center (SOC) van de spoormaatschappij 143 oproepen in verband met zedenfeiten, op een totaal van 81.823 binnengelopen telefoontjes. Een jaar eerder ging het om 101 oproepen.