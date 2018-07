Drukste vertrekdag voor vakantiegangers: VAB waarschuwt voor files op Belgische wegen

Brussel - Zaterdag is de drukste vertrekdag voor vakantiegangers op de Belgische wegen en files kunnen dan ook worden verwacht. Daarvoor zegt mobiliteitsvereniging VAB zaterdag.

Niet alleen start in België het bouwverlof, ook de Zuid-Nederlanders beginnen aan hun vakantie en zullen meteen na hun vertrek al in ons land zijn. VAB verwacht dan ook files op de wegen richting kust en Ardennen. Bovendien moet door de wegenwerken op de E25 Luik-Luxemburg zaterdagochtend al rekening gehouden worden met vertraging.

Ook in andere Europese landen verwacht VAB files. In Frankrijk waarschuwt ze voor vertraging op de routes Luxemburg-Lyon-Spanje, Rijsel-Parijs-Bordeaux-Spanje en Rijsel-Parijs-Narbonne (zowel via Limoges als via Clermont-Ferrand).

In Duitsland zijn er veel wegenwerken op de knelpunten die voor extra hinder zorgen. In Zwitserland worden vooral aan de Gotthardtunnel en de San-Bernardinotunnel vertragingen verwacht. In Oostenrijk zullen er files zijn op de Fernpassroute en op de A10 Salzburg-Villach richting Slovenië bij de Karawankentunnel.