Theo Francken (N-VA) over Soedan-kwestie: “Mochten zij echt gemarteld zijn, dan had ik ontslag moeten nemen”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) stelt nogmaals dat de teruggestuurde Soedanezen niet gemarteld zijn. Als dat wel gebeurd zou zijn, “had ik ontslag moeten nemen”. Dat zegt de N-VA’er tegen De Morgen. De kwestie heeft wel een grote impact gehad op de staatssecretaris. “Fysiek ben ik daar toen echt niet goed van geweest.”

Zijn harde taal en felle overtuiging doen het misschien niet vermoeden, maar de zaak rond de Soedanezen die vanuit België naar hun eigen land werden teruggestuurd, is bij Francken niet in de koude kleren gaan zitten.

De staatssecretaris dacht er zelfs aan om te stoppen na berichten over Soedanezen die bij terugkomst zouden worden gefolterd. “Mochten die mensen echt gemarteld zijn, ik zou dat verschrikkelijk vinden”, aldus Francken in een interview met De Morgen. “Dan had ik ontslag moeten nemen.”

Maar de verhalen over foltering zijn niet waar, benadrukt de N-VA’er nog na een gesprek met Dirk Van den Bulck van het Commissariaat-Generaal van Vluchtelingen en Statenlozen. “Dat klopt gewoon niet.”

“Fysiek niet goed van geweest”

Toch heeft de hele zaak een behoorlijke impact gehad op Francken. “Ik vond dat toen echt zwaar. Fysiek ben ik daar toen echt niet goed van geweest”, klinkt het. “Dat die gasten gemarteld zouden zijn geweest, on my watch, dat hakte erin. Eigenlijk heb ik een heel klein hartje.”