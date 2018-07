Twee jaar na overlijden dochtertje krijgt mama mooiste herinnering aan haar terug

Rijkevorsel - Jolien Bolckmans, een moeder uit Rijkevorsel, heeft exact twee jaar na het overlijden van haar doodgeboren dochtertje de mooiste tastbare herinnering aan haar kindje teruggevonden. Ze plaatste op 4 juli een oproep op Facebook waarin ze op zoek was naar het T-shirtje waarin haar dochtertje begraven was.

“Dat was het eerste T-shirtje dat ik voor haar gekocht had, nog voor mijn dochtertje Rien geboren was”, vertelt ze. “Maar uiteindelijk moest ik te vroeg bevallen, op zes maanden, en is ons dochtertje dood geboren. We hebben haar daarna begraven in dat T-shirtje. Na verloop van tijd wilde ik hetzelfde T-shirtje opnieuw kopen, als tastbare herinnering aan mijn dochter. Maar ik vond het in geen enkele winkel terug.”

Jolien deed toen ook al een oproep via Facebook, maar had destijds geen succes. Een vriendin stelde voor om het nu, twee jaar later, nog eens opnieuw te proberen. “En de reacties waren enorm. Mijn oproep werd massaal gedeeld, en exact twee jaar nadat mijn dochtertje te vroeg geboren was, bood een andere mama mij het T-shirtje aan. Ik ben er ongelooflijk blij mee.”

De andere moeder gaat het T-shirtje dit weekend op de post doen. Begin volgende week zou Jolien het dus in bezit moeten hebben.