Schotland heeft een officieel plan: dit moet er gebeuren als monster van Loch Ness opduikt

Bestaat het monster van Loch Ness nu echt of niet? Het is een vraag die de mensheid al honderden jaren bezighoudt. Maar de Schotten, en de rest van de wereld, geven de zoektocht naar Nessie niet op. Meer nog: er bestaan zelfs richtlijnen voor wat er moet gebeuren als het mysterieuze beest ooit wordt gevonden.

Wie het monster van Loch Ness ooit zou vangen, moet de richtlijnen van een door de Schotse overheid gefinancierde organisatie volgen. Die werden zeventien jaar geleden opgesteld voor mocht er ooit een doorbraak komen in de mysterieuze zaak.

Natuurliefhebbers die een nieuwe diersoort ontdekken in het meer, moeten er meteen een DNA-staal van nemen. Zo staat omschreven in de richtlijnen. Vervolgens moeten ze het dier weer vrijlaten in de natuur. Enkel het verzamelde DNA wordt nadien onderzocht.

De overheid verbindt er zich zo toe het monster - en alle andere dieren - zo goed mogelijk te beschermen tegen de mens.

Biologische verklaring

De makers van de richtlijnen noemen ze zelf “deels ernstig, deels voor het plezier”. Het document moest zowel toepasbaar zijn als een beetje ludiek.

Maar wat er ook van zij, de interesse in het monster van Loch Ness neemt tegenwoordig weer toe. Niet alleen heeft de eerste minister van Schotland gezegd dat ze gelooft in het monster, onlangs heeft een team van internationale wetenschappers ook DNA-stalen uit het meer genomen.

Zij hopen daarmee te kunnen aantonen welke diersoorten er in het meer leven, ook als daar tot nog toe onbekende diersoorten bij zijn. En misschien kunnen ze zelfs een biologische verklaring voor de mythe vinden. Daardoor worden de richtlijnen nu vanonder het stof gehaald.

Mythe

De mythe doet intussen al bijna 1.500 jaar de ronde. De eerste waarneming van het monster van Loch Ness zou dateren van het jaar 564. Sindsdien zijn er met de regelmaat van de klok mensen die een monster in het meer hebben gezien.

Sinds de jaren 1933 werden er ook foto’s gemaakt van het monster, maar die foto’s waren telkens onduidelijk en dus geen sluitend bewijs voor het bestaan van het monster. Tot nu toe werd er nog steeds geen echt bewijs gevonden.