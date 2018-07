Kim had niet gedacht dat België ooit van Brazilië zou winnen en waagde zich aan gedurfde weddenschap. Nu loopt hij rond met de uitslag op zijn achterwerk

Aalbeke / Kortrijk - Kim Vandenhoeck zal zich de spectaculaire overwinning van de Rode Duivels op Brazilië nog lang herinneren: het enige wat hij hoeft te doen is in de spiegel kijken met zijn broek op zijn enkels. Door een uit de hand gelopen weddenschap liet de jongeman namelijk de uitslag van de match op zijn achterwerk tatoeëren .

Door de euforie die na de wedstrijd tegen Brazilië heerst, zou je bijna vergeten dat het verblijf van de Rode Duivels in Rusland een wedstrijd eerder aan een zijden draadje hing. De Belgen keken een half uur voor tijd tegen een 2-0 achterstand tegen Japan aan. Kim Vandenhoeck zag het op dat moment somber in voor Martinez en zijn mannen, en waagde zich aan een opmerkelijke weddenschap: mochten de Rode Duivels toch nog winnen en vervolgens Brazilië verslaan, dan zou hij de uitslag van die laatste wedstrijd op zijn achterwerk laten vereeuwigen.

1-2

De rest is geschiedenis. Vijf doelpunten in ons voordeel later zijn de Rode Duivels doorgestoten naar de halve finale van het WK. En Kim? Die heeft zich aan zijn woord gehouden. Hij nam zaterdagochtend plaats op de tafel van de Kortrijkse tattoo-artist Mike. Niet veel later prijkte er ‘1-2’ op zijn achterwerk.

