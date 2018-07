Na de stunt tegen Brazilië: we geloven massaal in de wereldtitel!

België kan wereldkampioen worden. Dat is met een plek in de halve finale niet alleen een waarheid als een koe, u gelooft er ook in. Met Frankrijk krijgen de Rode Duivels nochtans een sterke tegenstander tegenover zich. Niet erg, volgens u. Was u voor het toernooi nog sceptisch over de kansen van de Belgen, bent u na de zege tegen Brazilië helemaal overtuigd. Maar liefst 95% van onze lezers gelooft nu vol in de wereldtitel. We zijn dus massaal BELievers geworden. En nu op naar eeuwige glorie.