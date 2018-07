Beigem / Grimbergen - In Grimbergen is zaterdagochtend een man overleden bij een woningbrand. Het slachtoffer werd nog een tijdlang gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten.

De brand brak rond 04.30 uur uit in een appartement in een sociaalwoningblok aan de Tweelingendreef in Grimbergen. De hulpdiensten snelden ter plaatse. De bewoner werd in het appartement aangetroffen. Hij werd een uur lang gereanimeerd, maar kwam te overlijden.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.