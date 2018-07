Thaise voetballers die in grot vastzitten, schrijven briefjes aan ouders: “Ik wil graag gegrild varken als ik weer thuis ben”

De twaalf Thaise voetballertjes die al twee weken opgesloten zitten in een grot, hebben emotionele briefjes aan hun ouders en familie geschreven. De jongens proberen hen vooral gerust te stellen. Ook de 25-jarige coach van de groep richtte zich tot de ouders van zijn spelers: hij bood zijn excuses aan.

De tieners (allen tussen 11 en 16 jaar) en hun coach kwamen op 23 juni vast te zitten in het grottencomplex van Tham Luang. De groep ging op verkenningstocht in het kilometerslange stelsel, dat door hevige regenval onder water liep. Deze week bereikten duikers van het internationale reddingsteam de droge ruimte waarin de voetballers hun toevlucht zochten.

De jongens hebben nu voor het eerst contact kunnen leggen met hun ouders en familie. Ze schreven allemaal een briefje die door de duikers werden bezorgd. Vele van hen schrijven dat ze het goed maken en de ouders zich niet ongerust moeten maken.

Foto: REUTERS

“Ik kan voor mezelf zorgen”

“Papa en mama, maak jullie geen zorgen. Ik maak het goed”, schrijft Nong Tan. Ook Pong laat weten dat hij in orde is. “Papa, mama, ik hou van jullie. Maak jullie niet druk, het is hier veilig.” Tle stelt eveneens zijn ouders gerust: “Ik mis jullie heel erg, maar jullie hoeven niet bezorgd te zijn. Ik kan voor mezelf zorgen.”

Foto: REUTERS

“Jullie hoeven je momenteel geen zorgen te maken. Ik mis jullie allemaal en wil snel naar huis”, luidt de boodschap van Adul aan zijn familie. “Ik hou van mijn vader en moeder. Maak jullie geen zorgen. Ik hou van jullie allemaal”, aldus Nike. Ook Note schrijft dat zijn ouders zich geen zorgen hoeven te maken. “Ik ben veilig. Ik hou van jullie.”

Gegrild varken en gefrituurde kip

Andere jongens denken alweer aan hun favoriete eten of aan klusjes waarmee ze kunnen helpen. “Papa, mama, broer, ik hou van jullie. Als ik hier uit ben, willen jullie dan gegrild varken voor mij klaarmaken?”, schrijft Nick. “Ik ben nog twee weken niet thuis, maar daarna zal ik je helpen met spullen verkopen als ik tijd heb. Ik zal me naar je haasten”, laat Bew nog aan het thuisfront weten.

“Ik maak het goed, papa en mama. Kunnen jullie de boodschap doorgeven aan Pi Yod? En zeg hem dat hij gereed moet staan om gefrituurde kip voor me te maken”, aldus Tun. Ook Mark wil dat zijn moeder een bericht doorgeeft. “Hoe gaat het thuis, mama? Ik maak het goed. Zeg gedag tegen mijn leraar.”

Verjaardag niet vergeten

Dom herinnert zijn ouders aan een belangrijke dag. “Ik ben ok, al is het wat koud hier. Vergeet niet om mijn verjaardag te vieren.” Mik prijst de Thaise marine voor hun reddingsoperatie. “Maak jullie geen zorgen. Ik mis iedereen, opa, tante, mama, papa broer en zus. Ik hou van jullie en ik maak het goed, omdat de Thaise Navy Seals goed voor me zorgen.”

Coach biedt excuses aan

Ook de coach van de jongens richt zich in een brief tot de ouders van zijn sporters. Hij biedt zijn excuses aan. “Beste ouders, alle kinderen maken het goed. Het reddingsteam zorgt goed voor ons”, schrijft Ekkapol Chantawong. “En ik beloof jullie dat ik zo goed als ik kan voor de jongens zal zorgen. Ik wil mij bij de ouders verontschuldigen. Bedankt voor alle hulp.”