Peeters over collectief standpunt Britse regering over Brexit: “Stap vooruit maar nog veel vragen”

Brussel - Vicepremier en minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) verwelkomt het eensgezinde standpunt dat de Britse regering heeft ingenomen over de Brits-Europese relaties na de brexit. Hij vindt het goed dat het Verenigd Koninkrijk in de richting van een douane-unie met de EU evolueert, maar blijft met veel vragen zitten.

De Britse regering hield vrijdag een ‘away day’ op het landgoed van premier Theresa May in Chequers, ten noordwesten van Londen. Na een dag vergaderen kon May, die al maanden met hevige verdeeldheid kampt in haar regering, een consensus presenteren. Londen stelt een vrijhandelszone met de Europese Unie voor met gemeenschappelijke regels voor industriële goederen en landbouwproducten. Voor de belangrijke dienstensector in het Verenigd Koninkrijk, waaronder financiële dienstverlening, komt er een andere regeling, met grotere “flexibiliteit”. Er is ook sprake van een “gezamenlijk douaneterritorium”; een “mobiliteitskader” moet het vrij verkeer van personen vervangen.

Stap vooruit

Vicepremier Kris Peeters noemt het hele voorstel op Twitter “een stap vooruit”. De Europese lidstaten zitten al lange tijd op het Britse voorstel te wachten, zodat ze tegen oktober een terugtrekkingsakkoord met Londen kunnen afhameren. De tekst moet geratificeerd raken tegen het Britse vertrek uit de EU op 30 maart 2019.

“Heb eind april in Londen gepleit voor douane-unie, goed dat UK in die richting evolueert. Zou goed zijn voor België en onze bedrijven”, analyseert Peeters de Britse tekst. “Maar nog veel vragen. Roep onderhandelaars op om nu snel vooruit te gaan.”