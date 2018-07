Lucas Hernandez heeft geen schrik van Hazard: “Tegen Argentinië speelden we tegen de beste speler van de wereld en hij heeft geen bal geraakt”

Terwijl verschillende van zijn ploegmaats een stuk voorzichtiger zijn, lijkt de Franse linksback Lucas Hernandez (22) niet erg onder de indruk van de Belgische prestatie tegen Brazilië. “Hoe we Eden Hazard moeten stoppen? Ach, tegen Argentinië speelden we tegen de beste speler van de wereld en hij heeft geen bal geraakt”, pochte de Fransman met Spaanse roots.

De Rode Duivels houden vandaag de deuren gesloten voor de media en dus gingen wij poolshoogte nemen bij onze tegenstander van dinsdag. Het Franse oefenveld in Istra ligt op 20 kilometer van het Belgische oefenveld in Dedovsk, beide in de noordoostelijke rand van Moskou. De spelersinterviews vinden plaats in een bijzondere locatie: het joods museum “Nieuw Jeruzalem”. Het is een heel serene omgeving maar het hield linksback Lucas Hernandez vandaag niet van enkele straffe uitspraken op de persconferentie. Op de vraag hoe Frankrijk Eden Hazard moest afstoppen gaf hij een antwoord dat wel eens als een boomerang terug in zijn gezicht kan terechtkomen.

“We zullen geconcentreerd moeten zijn. Maar we hebben de beste speler van de wereld al uitgeschakeld (doelt op Argentinië met Lionel Messi, red.). Hij heeft tegen ons geen bal geraakt.”

Philippe Tournon, al sinds 1986 persattaché van Les Bleus, reageerde met een kleine frons. De Franse journalisten in de zaal lieten iets tussen hoongelach en een zenuwlachje horen.

“We beseffen dat de halve finale moeilijk wordt”, herpakte de Atlético-verdediger zich enigzins. “België heeft een grote ploeg met grote individuele spelers die snel naar voren trekken. Wij hebben dan weer een goeie, jonge ploeg. Ik denk niet dat er een favoriet is voor de wedstrijd. Het zal fifity-fifty zijn.”

Hernandez moest ook toegeven dat hij de wedstrijd van België tegen Brazilië niet heeft gezien. De Fransen zaten dan op het vliegtuig na hun eigen wedstrijd tegen Uruguay.

Thierry Henry

Een persoon die de komende dagen bijzondere aandacht zal genieten is Thierry Henry. De T3 van België was erbij toen Frankrijk in 1998 wereldkampioen en in 2000 Europees kampioen werd.

Foto: REUTERS

“Iedereen weet dat hij een icoon van het Franse voetbal is”, sprak Henry. “Maar nu is hij tweede assistent van België. Wie er dinsdag ook wint, hij gaat content zijn want uiteindelijk is hij een Fransman.”

Hernandez speelde pas in maart zijn eerste interland voor “Les Bleus”. Hij werd geboren in Marseille, maar groeide op in Spanje en had voor “La Roja” kunnen kiezen. Zijn keuze voor Frankrijk blijkt nu de juiste.

“Voor het toernooi was ik niet eerst zeker van een selectie, nu sta ik in de halve finale. Ik kan het nog altijd niet goed vatten.”