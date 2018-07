Dribbelwonder Hazard zet straf record neer in historische match tegen Brazilië

Eden Hazard schitterde samen met zijn ploegmaats tegen Brazilië. De aanvoerder ging voorop in de strijd en bracht de defensie van de Goddelijke Kanaries geregeld in de problemen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat hij straffe statistieken neerzette. Daarbij pakte hij zelfs een record.

Hazard zette tegen Brazilië namelijk tien dribbels in én rondde die ook alle tien succesvol af. Dat is slaagpercentage van 100%, een perfect rapport. En dat is simpelweg historisch. Sinds 1966 worden de statistieken bijgehouden, niemand slaagde er ooit in om meer dribbels aan te gaan én succesvol af te ronden. Hazard zette zo zijn label van dribbelaar nog maar eens in de verf.