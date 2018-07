Amerikaanse post blundert met postzegel van Vrijheidsbeeld en dat kost hen miljoenen

De Amerikaanse post ging in de fout bij het maken van een postzegel van het Vrijheidsbeeld. In plaats van het echt beeld werd een foto gebruikt van een replica. Dat gaat de US Postal Service een forse som geld kosten, zo oordeelde de rechter.

De US Postal Service (ISPS) bracht in 2010 een postzegel op de markt van het Vrijheidsbeeld. Althans, dat was de bedoeling. In plaats van het daadwerkelijke beeld werd een archieffoto gebruikt van een replica van kunstenaar Robert Davidson. Zijn Vrijheidsbeeld staat sinds 1996 voor hotel-casino New York, New York in Las Vegas.

Het duurde drie maanden voordat de Amerikaanse post de blunder opmerkte. Tegen die tijd waren er al drie miljard postzegels gedrukt en in omloop gebracht. “We vinden de afbeelding heel leuk en zijn blij dat mensen het opmerken. Het heeft voor wat sensatie in ons postzegelprogramma gezorgd”, reageerde de dienst destijds.

Foto: AFP

Copyright

Davidson was echter beduidend minder enthousiast. In 2013 klaagde hij de USPS aan voor schending van zijn copyright. Volgens de kunstenaar gaat het niet om zomaar een replica, zijn beeld is een kunstwerk op zich. De man betoogde dat zijn Vrijheidsbeeld duidelijk anders is: “sexier met een frisser gezicht”. Dat meldt CNBC.

Rechter Eric Bruggink stelde Davidson vrijdag in het gelijk. Hij oordeelde dat het Vrijheidsbeeld van Davidson geen replica is, maar een origineel design. De rechter veroordeelde de USPS tot een schadevergoeding van 3,5 miljoen dollar.