Afgang op WK, maar Sampaoli blijft voorlopig op post bij Argentinië door opmerkelijke clausule

Assistenten Sebastian Beccacece, Nicolas Diez en Martin Bressan moeten na het Argentijns debacle op het WK voetbal in Rusland de staf van de Albiceleste “na onderling overleg” verlaten. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Bondscoach Jorge Sampaoli blijft voorlopig wel op post.

Argentinië beleefde niet al te veel plezier aan het toernooi in Rusland. Na een draw (1-1) tegen het stugge IJsland en een afgang (0-3) tegen Kroatië plaatsten Lionel Messi en co zich alsnog voor de achtste finales na een 2-1 zege tegen Nigeria. In de tweede ronde botsten de Zuid-Amerikanen op Frankrijk (4-3).

Bondscoach Sampaoli is voorlopig nog altijd in functie. Na de aftocht in Rusland lijkt de kans klein dat hij kan aanblijven, maar Sampaoli zelf geeft vooralsnog niet aan te willen opstappen. Het contract van Sampaoli loopt door tot het volgende WK, in 2022 in Qatar. Naar verluidt moet de Argentijnse bond zeker 10 miljoen euro betalen als het van de bondscoach af wil.