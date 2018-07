Het is zover: Willy Naessen en Marie-Jeanne zijn getrouwd. Voor 1.200 aanwezigen en 300 genodigden in de kerk hebben ze elkaar hun jawoord gegeven. Onze reporter was erbij.

Niets werd aan het toeval overgelaten. De suite kwam toe in (37!!!) koetsen, in buishoeden en jacket, hoeden voor de vrouwen. Marie-Jeanne was gekleed in een jurk van Natan.

