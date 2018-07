Motorrijder overleden na ongeval in Namen

Profondeville - Een motorrijder is om het leven gekomen na een botsing met een auto vrijdag rond 20.45 uur in Namen. Dat meldt het parket van Namen zaterdag.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de rue Simonis en de rue du Belvédère. De motorrijder, een veertiger, kwam van de rue du Belvédère. De autobestuurder verleende geen voorrang, waarna het tot een botsing kwam. De motorrijder overleed bij aankomst in het ziekenhuis.

Het ongeval was niet te wijten aan overdreven snelheid van de motorrijder. De bestuurster van de auto, die ongeveer vijftig jaar oud is, was niet onder invloed, laat het parket weten.