Poolse vrouw (28) steekt jongeman op bus neer met mes

Borgerhout - De Antwerpse politie heeft vrijdagavond een Poolse vrouw opgepakt, omdat ze zonder enige aanleiding een 23-jarige man neerstak op de bus.

De feiten gebeurden ter hoogte van de Stenenbrug in Borgerhout. “De verdachte en het slachtoffer blijken geen enkele band met elkaar te hebben”, zegt Wouter Bruyns van de lokale politie van Antwerpen.

“Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is zijn toestand later gestabiliseerd.”

De vrouw die werd opgepakt, kampt met psychologische problemen.