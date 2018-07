Gemeentelijk rampenplan afgekondigd om muggenplaag in te dijken: door droogte komen eitjes massaal uit

Wichelen - Om de plaag van de steekmuggen of knijten in te dijken die het gebied Kalkense Meersen-Donkmeer sedert weken teisteren pompt men sedert zaterdag water in het overstromingsgebied om te verhinderen dat de muggen in het slib nog eitjes leggen.

Bewoners van Schellebelle klagen al enkele weken over de muggenplaag die het gebied aan de Schelde teistert. De venijnige steekmuggen die in het opgedroogde overstromingsgebied tussen Uitbergenbrug en Aard een dankbare voedingsbodem vonden om hun eitjes te leggen, veroorzaakten reeds heel wat ellende.

Bovendien zijn de beten van de knijten niet ongevaarlijk. Vaak moet er antibiotica aan te pas komen om de pijn te milderen. Dat zegt ook brandweerkapitein Eric Trogh van het Wichelse korps die zaterdagmorgen samen met de collega's van Moorsel en de civiele Bescherming van Liedekerke aan de slag ging met zware waterpompen.

“Die moeten opnieuw stroming in de plas brengen, zodanig dat de muggen er geen eitjes meer leggen, want die hebben stilstaand water en slib nodig,” aldus adjudant Angelo Huybrechts van de Civiele Bescherming. Aan Uitbergenbrug installeerde de brandweer twee pompen, elk met een capaciteit van 13.000 liter per minuut,” klinkt het nog. “Twee kilometer verder naar de Aard toe waar het probleem nog acuter is, zorgt de Civiele met drie pompen elk goed voor 20.000 liter per minuut voor nog eens extra water in het gebied.”

Het rampenplan kwam er zaterdagmorgen op initiatief van burgemeester Kenneth Taylor (Samen). “Vrijdagavond werd al beslist om de inham aan de Scheldedijk, ter hoogte van Wijmeersch uit te diepen. Verschillende experten en overheidsinstanties zoeken samen naar een oplossing om de muggenplaag onder controle te krijgen. Onze eigen diensten zijn ook al enkele dagen in het getouw en we blijven de toestand op de voet volgen. We willen een precies beeld krijgen van de omvang van de plaag. Daarom vangen we ook aan de bewoners om ons de hinder te melden.” Inmiddels is de gemeente ook in overleg met de Vlaamse Waterweg en ook met het leger. “Die hebben de nodige expertise in huis.” Voor de hulpdiensten is het inderdaad de eerste keer dat men zo massaal moet ingrijpen. We gaan ermee door tot de toestand genormaliseerd is,” klinkt het

INFO

Hinder Hinder kan men melden via noodsituatie@wichelen.be.