Berlusconi komt in 2019 op in Europese verkiezingen

De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi zal kandidaat zijn in de verkiezingen van volgend jaar voor het Europees Parlement, zo heeft de voorzitter van het EP zaterdag in een interview gezegd.

Berlusconi (81) mocht tot voor kort geen openbaar ambt uitoefenen wegens een veroordeling voor belastingfraude. In mei werd het verbod opgeheven door het gerecht.

“Ik heb hem gevraagd op te komen in de Europese verkiezingen. Ik denk dat hij de lijst zou moeten trekken”, zei Antonio Tajani, de voorzitter van het EP, aan de krant La Stampa. Gevraagd naar het antwoord van Berlusconi zei Tajani: “Ik denk dat hij van plan is op te komen. Ik denk dat hij erg ingenomen was (met het verzoek)”.

Berlusconi was kandidaat voor het EP in de verkiezingen van 1994, 1999, 2004 en 2009, maar stond zijn zetel bijna elke keer af aan een partijgenoot. Hij zetelde enkel van 1999 tot 2001.

Tajani werd donderdag tot ondervoorzitter van Forza Italia benoemd, de centrumrechtse partij van Berlusconi. Volgens La Stampa kreeg hij de opdracht de partij, die slabakt in de peilingen, nieuw leven in te blazen.