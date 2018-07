Youtube-sterren omgekomen na val van waterval

Ryker Gamble, Alexey Lyakh en Megan Scraper kwamen dinsdag in Canada om het leven toen ze van een waterval vielen.

Ryker Gamble, Alexey Lyakh and Megan Scraper waren vloggers voor High on Life, een kanaal over extreem reizen. Voor hun avontuurlijke video’s sprongen ze van rotsen of doken ze van grote hoogte in het water.

Dinsdag zwom het trio in een hooggelegen deel van de waterval Shannon Falls in British Columbia. Volgens de Vancouver Sun gleed Scraper uit en viel ze in een van de lagere plassen. Lyakh en Gamble vielen toen ze haar probeerden te redden. Volgens de politie vielen ze dertig meter naar beneden.

Shannon Falls. Foto: AFP

De groep heeft meer dan een miljoen volgers op Instagram en 500.000 volgers op Youtube. De andere leden hebben een video opgenomen waarin ze hun verdriet uitdrukken.