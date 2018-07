Paus vreest verdwijning van christelijke aanwezigheid in Midden-Oosten

Paus Franciscus heeft zaterdag de vrees geuit dat de christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten “weggeveegd” wordt, waardoor “het gezicht van de regio misvormd” zou worden. De paus zei dit kort voor een gebed aan de zijde van bijna alle patriarchen van de christelijke Kerken in het Midden-Oosten.

“Het Midden-Oosten is een regio geworden van mensen die hun regio verlaten. Daarin schuilt het risico dat de aanwezigheid van onze geloofsbroeders en -zusters uitgewist wordt, wat het gezicht zelf van de regio zou misvormen, want een Midden-Oosten zonder christenen zou geen Midden-Oosten meer zijn”, zei Franciscus in Bari, in het zuidoosten van Italië.