Voor deze bands zakt Theo Francken naar Rock Werchter af

De aandacht van het publiek richt zich niet altijd op het podium. Nadat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) was gespot op de weide, mocht hij meteen poseren voor een pak selfies. Ook al was hij best incognito: met een zonnebril en een pet diep over het hoofd getrokken. Al ziet hij dat zelf anders. “Incognito? Het is heet, hé, dus een pet en zonnebril passen hier perfect”, klinkt het. Ook zijn nette hemd steekt wat af tegen de bandshirts en korte shorts van de andere festivalgangers. “Maar ik ben hier dan ook de enige staatssecretaris”, zegt hij lachend.

Francken, die in het naburige Lubbeek woont, is vaste klant op Rock Werchter. En voor welke bands hij deze keer komt? “Jack White. En Pearl Jam, uiteraard.”

