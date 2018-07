Belgische geruchten: Serie A-club wil fors betalen voor Genk-talent, Franse subtopper wil speler van Kortrijk

Het WK is nog steeds in volle gang en de Rode Duivels maken nog steeds kans op de wereldtitel. Maar de Belgische eersteklassers werken stilaan toe richting competitiestart. En daar horen transfergeruchten bij, ook van sleutelspelers die mogelijk andere oorden opzoeken.

Eerst naar de Serie A. Wesley Moraes wordt al weken gelinkt aan een transfer naar Lazio. Club Brugge is op de hoogte van de concrete interesse van de club van Jordan Lukaku, maar de Romeinen moeten eerst Felipe Caiceido verkopen vooraleer het tot echte onderhandelingen komt. Wesley zou volgens Italiaanse bronnen al een persoonlijk akkoord hebben. De Bruggelingen hopen op een som van 12 à 15 miljoen euro en dat bod zou er volgens Sky Italia nu zijn. Het zou gaan om 12 miljoen euro plus bonussen.

Racing Genk dreigt dan weer sterkhouder Sander Berge te verliezen. Sky Italia meldt in dit dossier dat Fiorentina een bod van 12 miljoen euro op tafel heeft gelegd voor de 20-jarige Noorse middenvelder. De Limburgers zouden echter een bod van om en bij de 17 miljoen euro willen zien. Mogelijk biedt een bod van 15 miljoen euro plus bonussen soelaas. Bij de Viola wordt Berge aanzien als de opvolgder van Milan Badelj, wiens contract afliep.

Over naar de Ligue 1. L’Equipe meldt dat OGC Nice interesse toont in Youcef Attal. De rechtsback van KV Kortrijk speelde vorig seizoen op huurbasis in de Jupiler Pro League, waarna de Kerels zijn aankoopoptie lichtten. Volgens de Franse sportkrant wil KVK niet weten van een vertrek, maar wil Nice doorduwen voor de Algerijn. Een bod van 3 miljoen euro moet Kortrijk overtuigen om te verkopen. “Hij is snel en sterk op de counter, ook al heeft hij defensie nog werk”, klinkt het bij L’Equipe.