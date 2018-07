Reddingswerkers boren gaten in bergwand om kinderen te bereiken, vrees voor nieuwe regen

Reddingswerkers in Thailand hebben meer dan honderd gaten geboord in de bergwand boven de grot waar de twaalf voetballertjes en hun trainer al veertien dagen geblokkeerd te zitten. Ze hopen zo een alternatieve uitweg te creëren, zodat de jongeren en hun trainer niet door het water moeten. Volgens VTM kunnen hevige regens de redding bemoeilijken. “De grot kan nu in enkele uren tijd opnieuw onderlopen”, aldus VTM.

“We hebben al meer dan honderd boringen uitgevoerd. Maar we hebben hun positie nog niet gelokaliseerd”, zei de gouverneur van Chiang Rai en het hoofd van de crisiscel Narongsak Osottanakorn eerder al.

Omdat het ook zaterdag niet geregend heeft in het noorden van Thailand, stijgt de hoop dat de reddingswerkers de dertien slachtoffers snel uit hun benarde positie zullen kunnen bevrijden. Ook omdat de kinderen nog in goede gezondheid zijn, zijn de omstandigheden voor een mogelijke evacuatie “zeer geschikt”. Toch zijn nog steeds gesprekken aan de gang over hoe en wanneer de finale reddingsmissie zal gelanceerd worden. Eerder stelde de gouverneur al dat de jongeren mogelijk op verschillende momenten gered zouden worden.

Volgens VTM dringt de tijd echter zienderogen. Het heeft even hevig geregend, aldus een reporter, maar voor morgen is er nieuwe moesson voorspeld. “Ze zijn al dagenlang bezig om de grot te proberen leegpompen. Als die opnieuw onderloopt – wat met deze regen makkelijk in een paar uren kan gebeuren – wordt de reddingsactie alleen maar moeilijker en gevaarlijker.”

Brieven aan ouders

De jongens, die tussen 11 en 16 jaar oud zijn, hebben ondertussen brieven geschreven die de reddingswerkers aan hun ouders hebben bezorgd. En de voetbaltrainer die hen in de grot heeft geleid, heeft zijn verontschuldigingen overgemaakt aan de families van de voetballertjes.

De Thaise prins Dipangkorn Rasmijoti heeft dan weer een handgeschreven kaart naar de voetballers gestuurd, waarin hij - in het Duits - de reddingswerkers bedankt voor hun inspanningen om de slachtoffers te helpen. “Jullie moeten erg bang zijn, maar jullie waren altijd in mijn gedachten”, schreef de 13-jarige prins ook. “Ik ben erg gelukkig dat jullie allemaal veilig zijn en in goede gezondheid verkeren.”