Afghaanse rekruut opent vuur: Amerikaanse soldaat gedood in, twee soldaten gewond

In het zuiden van Afghanistan is zaterdag een Amerikaanse soldaat gedood, “schijnbaar” door plaatselijke rekruten, zo heeft de NAVO-missie Resolute Support (RS) meegedeeld. Twee andere soldaten raakten gewond.

“De toestand van de twee gewonden is stabiel”, aldus RS, dat niet preciseert waar de aanval plaatsvond, maar later meer details zal geven.

Een Afghaanse politieagent zei dat het incident zich op de luchthaven van Tarinkot voordeed, de hoofdstad van de provincie Uruzgan, waar de taliban erg aanwezig en actief zijn.

De NAVO spreekt van een aanval van binnenuit, wat betekent dat één of meerdere Afghaanse soldaten het vuur openden op Amerikaanse instructeurs die de Afghaanse troepen opleiden en omkaderen.

Op Twitter meldden de taliban dat “een Afghaanse patriot in Uruzgan het vuur geopend heeft op Amerikanen en minstens vier van hen gedood en verwond heeft”.

Ongeveer 14.000 Amerikaanse militairen zijn in het kader van Resolute Support in Afghanistan gelegerd om training, advies en bijstand te geven. Ze voeren ook antiterreuroperaties uit tegen Al Qaida en IS (Islamitische Staat).