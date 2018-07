Wagen vliegt rijdend in brand: inzittenden kunnen net op tijd ontkomen

Op de E17 is zaterdagmorgen een wagen volledig uitgebrand. De drie inzittenden, allen twintigers uit de buurt van Rijsel, konden zichzelf in veiligheid brengen en kwamen er met de schrik vanaf.

“We waren op terugweg van een nachtje stappen in Gent, toen we plots merkten dat onze wagen vertraagde en er rook van onder de motorkap kwam. We konden de wagen nog net op de pechstrook parkeren, even later sloegen de vlammen van onder de motorkap”, vertelt één van hen aangeslagen.

Ondanks snelle tussenkomst van de brandweer, brandde de wagen volledig uit. Tijdens de bluswerken bleef de invoegstrook naar het Ei een tijdlang afgesloten, maar noemenswaardige verkeershinder was er hierdoor niet.