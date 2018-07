Grote afvalbrand lokt ramptoeristen naar Rumbeke

Rumbeke / Roeselare - Een grote afvalbrand in Rumbeke zorgde zaterdagmiddag voor een dikke zwarte rookpluim die kilometers ver te zien was. Ramptoeristen overspoelden de nabijgelegen straten om een glimp op te vangen.

De brand bij afvalverwerker Vanheede in de Moorseelsesteenweg in Rumbeke werd iets na 17 uur opgemerkt. In een mum van tijd verspreidde zich een dikke zwarte rookwolk boven het bedrijf. De rookwolk was kilometers ver te zien. Zelfs vanuit Langemark bij Ieper, zo’n 18 kilometer verder, kwamen er meldingen.

De brandhaard bleek zich te situeren in de zogenaamde Kleiputten naast het bedrijf. Daar had afval vuur gevat, mogelijk door de hitte. De brandweerzone Midwest kwam met meerdere posten ter plaatse om de vlammen te bestrijden, een karwei die wat tijd in beslag nam.

Ondertussen wekte de enorme rookpluim ook de interesse van tientallen ramptoeristen. Van heinde en ver kwamen ze met de wagen, met de fiets of te voet naar de omliggende straten van het uitgestrekte domein. Het veroorzaakte er een onnodige drukte.

Het is trouwens al de tweede keer in korte tijd dat er afval in brand vliegt in de Kleiputten. In april gebeurde dat ‘s nachts, ook toen was er een enorme rookpluim. Schade is er in beide gevallen nauwelijks.