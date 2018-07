Rode Duivels roepen op om massaal naar Sint-Petersburg af te zakken: “Graag extra vliegtuigen én tickets voor onze supporters”

De Rode Duivels willen dat het stadion in Sint-Petersburg dinsdag zo rood mogelijk kleurt. “Stuur wat extra vliegtuigen naar Rusland”, vraagt Jan Vertonghen. En Romelu Lukaku wil dat de voetbalbond “meer tickets beschikbaar stelt”.

Op het veld en het scorebord waren onze Duivels vrijdag baas. Maar in de tribune en straten van Kazan was het een ander verhaal. Een duizendtal Belgen tegenover zomaar even 20.000 Brazilianen. Het was eraan te zien en te horen daar in Rusland. Terwijl het nochtans (een beetje) anders had kunnen zijn, want een deel van de Belgen had wel een ticket, maar raakte gewoon niet ter plaatse.

Dus willen de Duivels dat daaraan gewerkt wordt. “Ik heb begrepen dat er vrij weinig vluchten waren”, zegt Jan Vertonghen. “Mensen wilden wel komen, maar raakten simpelweg niet tot in Kazan. Raar dat dat zo moeilijk blijkt te zijn. Ik hoop dat ze toch wat extra vliegtuigen naar Sint-Petersburg sturen.” Kompany treedt zijn ploegmaat bij: “Graag een logistieke inspanning zodat onze supporters massaal kunnen komen.”

Twee extra vliegtuigen

Bij SN Brussels Airlines hebben ze oor naar hun vraag. Gisteren legden de vliegmaatschappij prompt twee Fan Flights in, goed voor ruim 600 man, die binnen de vijf minuten waren uitverkocht. Daarna werd beslist om nog eens 100 plaatsen op een charter aan te bieden. “Die kosten 999 euro voor de heen- en terugvlucht”, zegt woordvoerster Kim Daenen. “De plekken op de Fan Flights 699 euro.” Gisternamiddag waren er daar wel nog beschikbaar van. Net zoals het ook nog mogelijk was om met andere maatschappijen vanuit Zaventem naar Sint-Petersburg te vliegen.

Romelu Lukaku richtte ook een oproep naar de voetbalbond. Volgens hem “moet die voor meer tickets proberen te zorgen”. Iets wat blijkbaar niet zo vanzelfsprekend is. “De FIFA regelt de ticketverkoop”, zegt Pierre Cornez van de voetbalbond. “Zoals het er nu naar uitziet zijn alle tickets voor de halve finale al lang uitverkocht. Extra tickets vragen? Het gaat hier om de halve finale van de wereldbeker. Iedereen wil die tickets. Onmogelijk dus. We kunnen alleen maar hopen dat de Brazilianen die een ticket hadden gekocht in de veronderstelling hun ploeg aan het werk te zien, dat ticket nu opnieuw aanbieden bij de FIFA. Zo ging het ook na de uitschakeling van Japan. FIFA zal die tickets dan in de loop van het weekend opnieuw in roulatie brengen. Het is dus zaak hun site in de gaten te houden. Verder zullen wij langs onze kant ook wel checken of al onze eigen tickets gebruikt worden. De bond heeft er namelijk een bepaald aantal voor sponsors, familie, directie,... Mocht blijken dat die niet allemaal gebruikt worden, wat ik nu nog niet weet, dan bieden we die aan via de supportersclub 1895.”

Opletten voor valse tickets

Bij de voetbalbond waarschuwen ze wel voor andere sites die ook tickets aanbieden. “Er is zeer veel vraag naar tickets voor de halve finale. Sommige sites spelen daar handig op in door er aan te bieden voor zeer hoge prijzen. Dan heb je geen enkele garantie dat het om een geldig ticket gaat. Kopen doe je het best enkel via de FIFA. Daar kun je ook je Fan ID aanvragen, als het ware een tijdelijk visum waarmee je Rusland binnen kan. Zonder is dat niet mogelijk. Wie gewoon naar Sint-Petersburg wil komen om in de straten te supporteren, houdt daar ook maar beter rekening mee. Die mensen hebben zeker een toeristenvisum nodig.”