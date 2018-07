Reddingsactie begonnen om Thaise voetballertjes uit grot te halen: “Vandaag is D-Day”

Een groep van internationale duikers is zondag een reddingsoperatie begonnen om de Thaise voetballers en hun coach uit de grot te halen waar ze al ruim twee weken opgesloten zitten. Door de verwachte moessonregens is de reddingsmissie noodzakelijk, aldus de lokale gouverneur. “Vandaag is het D-Day.”

Om 10.00 uur lokale tijd (05.00 uur Belgische tijd) ging de reddingsoperatie van start. “We zijn zo alert als we kunnen zijn en de jongens zijn klaar om gered te worden. Vandaag is het D-Day”, liet Narongsak Osotthanakorn, gouverneur van de provincie Chiang Rai weten. De ouders van de voetballers zijn op de hoogte gebracht.

De twaalf voetballers en hun trainer.

Reddingsoperatie

Het reddingsteam bestaat uit dertien buitenlandse duikers, vijf Thaise collega’s en vijf leden van de Thaise marine. Volgens de leider van de operatie heeft het team de afgelopen drie tot vier dagen volop geoefend voor deze specifieke reddingsmissie. De twaalf voetballers (tussen de 11 en 16 jaar) en hun 25-jarige coach zullen één voor één naar buiten worden geloodst door twee duikers per persoon. Een Australische dokter was zaterdagavond nog bij de kinderen en besliste dat ze gezond genoeg waren voor een evacuatie.

Foto: Photo News

Het is een zeer riskante operatie: de groep moet een tocht van circa vier kilometer afleggen. “Het grootste deel” is volgens Osotthanakorn bewandelbaar. Het is niet helemaal duidelijk of de jongens ook daadwerkelijk zullen moeten duiken. In het water in de grot is een stroming en is het zicht nihil. De voetballers hebben de afgelopen dagen duikinstructies gekregen.

De autoriteiten lieten eerder al weten dat de aanwezigheid van de Thaise duikers zeer belangrijk is voor het slagen van de missie, omdat de groep met hen heeft gecommuniceerd en een band heeft opgebouwd.

Regen

Aanvankelijk was het plan om te wachten tot het water ver genoeg gezakt was, dat de groep naar buiten kon klimmen. Door de aangekondigde moessonregens -waardoor het waterpeil in de grot kan stijgen- is er echter haast geboden.

Zondag en maandag worden stevige regen- en onweersbuien verwacht, die de komende twee weken kunnen aanhouden.

Duikflessen staan klaar voor de reddingsoperatie. Foto: REUTERS

Drie tot vier dagen

Volgens het hoofd van de operatie kunnen de eerste jongens rond 16.00 uur Belgische tijd uit de grot zijn gehaald. Hij benadrukt dat het drie tot vier dagen kan duren voordat alle voetballers zijn bevrijd.

De voetballers en hun trainer besloten op 23 juni na een voetbaltraining naar het grottencomplex Tham Luang, in de noordelijke provincie Chiang Rai, te gaan. Ze raakten er ingesloten door het stijgende water. Uiteindelijk slaagden duikers er maandagavond in om de groep voor het eerst te bereiken.