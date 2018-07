Chef Voetbal Ludo Vandewalle analyseert de vier halve finalisten op het WK

Met België, Frankrijk, Engeland en Kroatië zijn de vier halve finalisten sinds zaterdagavond bekend. Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle laat zijn licht schijnen over de vier landen. “Ik denk niet dat één van de andere halve finalisten het niveau van België al heeft gehaald op dit toernooi”, stelt hij. Verder gaat hij dieper in op onze volgende tegenstander Frankrijk en maakt hij een keuze tussen Engeland en Kroatië als potentiële tegenstander in de finale.